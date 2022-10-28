Bilecikli belediye başkanları TBB Meclis Toplantısı'na katıldı

Bilecikli belediye başkanları Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ekim ayı olağan meclis toplantısına katıldı.

TBB binasından, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında gerçekleşen toplantıya üye belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı. Bilecik'i temsilen toplantıya Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever katılım sağladı.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Yaman, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ilerlerken bilgi ekonomisinin önemine işaret eden TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Biz nerede güçlüyüz, nerede zayıfız', gücümüzü muhafaza ederken zayıflıklarımızı nasıl güçlendireceğimiz üzerine raporlarımızı hazırladıkları belirttiler. TBB olarak, Türkiye Yüzyılı'nda ‘Kalkınma ve demokrasi yerelde başlar' anlayışıyla dünya nereye gidiyor ve biz hangi kodlarda çalışmalıyız buna odaklandık" dedi.