Bilecikli Ecesu, World Scholar's Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Bilecikli olan ve Bursa'da özel bir okulda okuyan 14 yaşındaki Ecesu Sünetci, Bursa'da düzenlenen World Scholar's Cup turnuvası katılarak Dünya finallerine gitmeye hak kazandı.

Ortaokul ve lise düzeyinde dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin hem öğrenip hem de eğlenerek yarıştığı World Scholar's Cup turnuvasının Bursa'da gerçekleştirilen bölgesel ayağına katılan 8 öğrenciden biri Bilecikli Ecesu Sünetci oldu. Bölgesel turnuvalarda ilk 20 arasına giren takımlar, Haziran ayında Venezuela'da gerçekleşecek Dünya finallerine katılma hakkı kazandı. Turnuvaya katılan öğrenciler İngilizce dil yeteneklerinin yanı sıra, genel kültür bilgileriyle, eleştirel düşünmelerini sergileyerek dünya finallerine katılma hakkını kazandılar.

World Scholar's Cup Nedir?

Dünya'da 40'tan fazla ülkede gerçekleşen, “World Scholar's Cup” (Dünya Bilginler Kupası) 2007 yılından bu yana düzenlenmektedir. Organizasyonun amacı; geleceğin alim ve liderlerine global bir ortam oluşturmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamaktır. Ayrıca odaklanılan en önemli konu ise farklı kültürleri bir araya getirerek bugüne ve geleceğe ait fikir ve durumlar üzerine münazara yaptırıp kompozisyon yazdırmaktır.