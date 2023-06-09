İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilecikli federasyon temsilcisine Şampiyonlar Ligi final maçında görev

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Federasyon Temsilciliği görevi yapan Ersin Özmen’e Şampiyonlar Ligi final maçında görev verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Federasyon Temsilciliği görevi yapan Ersin Özmen'e Şampiyonlar Ligi final maçında görev verildi.


Eski BAL gözlemcisi şuan Türkiye Futbol Federasyonu Federasyon Temsilcisi Ersin Özmen'e 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında görev verildi. Özmen yarın Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Manchester City- İnter maçında federasyon temsilcisi olarak görev yapacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.