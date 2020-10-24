Bilecikli genç doktor adayının başarısı

"Acil Servis Stajında Yılın En Başarılı İntern Doktor" ödülüne Bilecikli genç doktor adayı layık görüldü.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2019 -2020 Eğitim Öğretim Yılı" Acil Servis Stajında Yılın En Başarılı İntern Doktor" ödülüne Bilecikli genç doktor adayı Dr. Çağrı İslam Köse layık görüldü. Bilecik Fen Lisesi mezunu ve Ertuğrulgazi Lisesi Müdür Başyardımcısı Mustafa Köse'nin oğlu Dr. Çağrı İslam Köse, ödülünü Acil Tıp A.B.D Başkanı Prof. Dr. Yusuf Yürümez takdim etti.