Bilecikli genç Türkiye Şampiyonu oldu

Bozüyük Fen Lisesi'nin başarılı öğrencisi ve ENKA Spor Kulübü sporcusu Orçun Ünalan, İstanbul'da başlayan Turkcell U18 Atletizm Türkiye Şampiyonası 60 metre finalinde Türkiye Şampiyonu oldu.

8-9-10 Mart 2021 tarihlerinde İstanbul'da başlayan şampiyonanın birinci gününde 60 metre finalinde yarışan Orçun Ünalan 6.94 derecesiyle bir kez daha Türkiye Şampiyonu oldu.

60 metre final yarışında atletler birinci kulvarda Abdülkadir Ateş (Tokat), İkinci Kulvar Melih Candaş (İzmir), üçüncü kulvar Muhammet Fatih Göç (Gaziantep), Dördüncü kulvar Ayetullah Demir (Bursa), Beşinci Kulvar Orçun Ünalan (Bilecik), Altıncı Kulvar Taha Özal (Karabük), Yedinci Kulvar Eren İp (Bilecik), Sekizinci Kulvar Emre Karataş (Bursa) mücadele etti.

Orçun Ünalan, geçtiğimiz ay da 28 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu kırmış ve 50 metrede 6.01'lik derecesiyle U18 Türkiye rekorunun yeni sahibi olmuştu.