Bilecikli gençler yağmura aldırış etmeden çarşılara koştu

Yağışlı havaya rağmen cadde ve sokaklarda 4 saatliğine bir araya gelen gençler, dışarıya çıkmanın tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte alış veriş yapan gençlerin, maske kullanımına dikkat ettikleri gözlendi. Kentin en işlek yeri olan Tevfikbey Caddesi'nde ve sokaklarda Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) ekipleri, gençlere sosyal mesafelerini korumaları tavsiyesinde bulunarak, maske dağıttı.