İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecikli gençlerden oluşan Zaman Meselesi grubunun ‘Pollyana' şarkısı büyük beğeni topladı

Bilecikli 4 kafadar genç tarafından kurulan Zaman Meselesi grubunun çıkardığı ‘Pollyana’ adlı şarkı büyük beğeni topladı.

Bilecikli 4 kafadar genç tarafından kurulan Zaman Meselesi grubunun çıkardığı ‘Pollyana' adlı şarkı büyük beğeni topladı.


Bilecikli genç sanatçı Barış Kara, Enes Kayabay, Emre Koray ve Gurur Özkan'ın oluşturduğu Zaman Meselesi grubu son parçaları ‘Pollyana' şarkısı Youtube'de 8 bin izlenme sayısına ulaştı. Tamamen kendi imkanları ile güzel bir şarkı ortaya çıkartan genç sanatçılar, az imkanlar ile büyük çalışmaya imza attı. Daha önceleri yaptıkları parçalar ile özellikle Bilecikli vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan Zaman Meselesi, grubu yeni projelerin yolda olduğunun mesajını verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.