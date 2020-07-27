Bilecikli kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan ve 2020 yılı yatırım programına alınan 'Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor' projesi kapsamında Bilecikli kadın çiftçiler rezene bitkisi yetiştirecek.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ''Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor'' projesi kapsamında 'rezene' üretecek Bilecikli kadın çiftçileri kabul etti. Tarımsal yeniliklerin kadın çiftçilerle buluşturulmasının önemli olduğunu kaydeden Vali Şentürk, ''Amacımız, kentteki tarımsal üretime yenilik katmak ve kadın çiftçileri tarımsal yeniliklerle buluşturmak. Tıbbi aromatik bitkilerden 'Rezene'nin üretimiyle bitki çeşitliliği bol olan Bilecik topraklarına yeni bir ürün daha eklenmiş olacak.'' dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan projeyle merkeze bağlı Alpagut köyünde 26 kadın çiftçiye eğitim gerçekleştirildiğini anlattı.

Rezene bitkisi, merkeze bağlı Deresakarı, Çukurören ve Alpagut köylerinde kadın çiftçilerce alternatif bir ürün olarak üretilecek.