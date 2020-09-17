Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor" projesi kapsamında Alpagut köyünde bulunan 1 dekarlık demonstrasyon alanında yapılan "Hasat Günü"ne katıldı.

Tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca 2015 yılından itibaren "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı yürütülüyor. Bu program kapsamında Bilecik merkeze bağlı Alpagut köyünde bulunan 1 dekarlık demonstrasyon alanında yapılan "Hasat Günü" yapıldı.

"Büyük ilgi toplayan eğitime, farklı köylerden 26 kadın çiftçi ve teknik personeller katılım sağladı"

Hasat Gününde kadın çiftçilerle beraber rezene hasadı yapan İl Müdürü Yoldaş, "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor programı kapsamında il müdürlükleri ve Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri işbirliği ile hazırlanarak Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'na gönderilen projeler değerlendirilerek desteklenmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan 'Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor' projesi 2020 yılı yatırım programına alınmış olup Bilecik'te uygulanmaya başlandı. Bu projeyle merkez ilçeye bağlı Deresakarı, Çukurören ve Alpagut Köylerinde kadın çiftçilerin alternatif bir ürün olan rezene bitkisiyle tanışmaları sağlanarak küçük alanları değerlendirmek hedeflendi. Ayrıca Alpagut köyünde kadın çiftçilere yönelik eğitim gerçekleştirildi. Büyük ilgi toplayan eğitim, farklı köylerden 26 kadın çiftçi ve teknik personeller katılım sağladı. Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden gelen hocaların rezene yetiştiriciliği ile ilgili gerçekleştirdikleri sunum sonrası kadın çiftçilerin soruları yanıtlandı. Ayrıca Alpagut köyünde bulunan 1 dekarlık demonstrasyon alanında bitkiyi yakından görme fırsatı bulan kadın çiftçiler eğitimde aldıkları teorik bilgiyi uygulamalı olarak pekiştirdiler" dedi.

"İlimiz tarımına katkı sağlayacak, yeniliklere açık, kadın çiftçilerimize desteğe hazırız"

İl Müdürü Yoldaş, açıklamasının devamında, "Proje kapsamında kadın çiftçilerin rezene üretimini yakından görmeleri, ufuklarının açılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla, rezene üretiminin yoğun olarak yapıldığı Burdur Tefenni İlçesine teknik gezi gerçekleştirildi. Teknik gezi kapsamında Burdur Tefenni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karşılanan kadın çiftçiler ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli rezene ve anason tarlalarını gezerek gerekli bilgileri edindiler. Ayrıca kadın çiftçiler bölgede yetiştiriciliği yapılan lavanta ve diğer tıbbi bitkilerin yetiştiriciliği konusunda bilgi sahibi oldular. Sonuç olarak bu projenin aşamalarının sonucunda bugün meyvesini aldığımız Hasat Gününde hep beraber bir araya geldik, İl Müdürlüğü olarak her zaman ilimiz tarımına katkı sağlayacak, yeniliklere açık, kadın çiftçilerimizin ailelerine ve milli ekonomiye katkı sağlamları adına yapılan her türlü projenin destekçisi olduğumuzu belirtmek isterim" ifadelerine yer verdi.