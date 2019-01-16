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Bilecikli Milli Sporcu ASKİ'ye transfer oldu

Bilecikli Milli Halterci Bahadır Erdal, Ankara Büyük Şehir Belediyesi ASKİ Spor’a transfer oldu.

Bilecikli Milli Halterci Bahadır Erdal, Ankara Büyük Şehir Belediyesi ASKİ Spor'a transfer oldu.


Bilecik Belediye Spor Kulübü sporcusu Milli Halterci Bahadır Erdal, 2019 yılı itibariyle transfer olduğu Büyük Şehir Belediyesi ASKİ Spor'a adına yarışacak. Halter Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve aynı zamanda Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün baş antrenörü Raif Özer, uzun süredir takip ettiği başarılı halterci Bahadır Erdal transferi değerlendirdi. Erdal başta Bilecik Belediye Spor Kulübü ve kendisini keşfedip yetiştiren Hocası Caner Özteke hocasına teşekkür ederek, "Bundan sonra ASKİ adına yarışacağım ama ben her zaman Bilecikli olarak ulusal veya uluslararası alanlarda başarılara imza atmak istiyorum” dedi.


4 seneye birçok başarı sığdırdı


Öte yandan, Bahadır Erdal dördüncü yılını geçirdiği halter sporunda bu zamana kadar 2015 yılında Minikler Türkiye Şampiyonu, 2017 ve 2018 yıllarında okullar arası Türkiye 3'üncülüğü, 2018 yılında Milli Sporcu olarak İtalya Milano'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonasında üç dalda da Avrupa 3'üncülüğü ve Aralık 2018 yılında yapılan Türkiye şampiyonasında açık ara farkla Türkiye rekoru kırarak Türkiye Şampiyonu olmuştu.

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