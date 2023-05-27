Bilecikli Milli Sporcu İsmet Durmuş Avrupa Şampiyonu oldu

Polonya'da düzenlenen 36. KyokushinKarete Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Sporcu İsmet Durmuş, Avrupa Şampiyonu oldu.

36. KyokushinKarete Avrupa Şampiyonası Polonya'nın Wroclav Kentinde düzenlendi. 2 gün süren şampiyonada Bilecikli Milli Sporcu İsmet Durmuş mücadele etti. Büyükler 70 kilogramda sıklette tatamiye çıkan Milli Sporcu Durmuş, rakiplerinin hepsine üstünlük kurarak kupaya uzandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.

"Şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandırmasından gurur duyduk"

Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir, başarılı sporcu için tebrik ederek, "Milli Sporcumuz İsmet Durmuş'un Avrupa mecrasında uluslar arası anlamda düzenlenen turnuvada kürsüye çıkarak şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandırmasından gurur duyduk. İl Müdürlüğü olarak sporcularımıza küçük yaşlardan itibaren ulaşmaya ve performanslarını geliştirmek anlamında ortam hazırlaya gayret gösteriyoruz. Bakıldığında şampiyonluk işin gözüken yüzü ancak bunu elde edebilmek uzun süreç gerektiren bir iş. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hedefimiz bu uzun süreçte sporcularımızla yakından ilgilenmek ve performanslarını en üst düzeye çıkartmak" dedi.