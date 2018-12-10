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Bilecikli öğrenciler, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda özel misafirler oldu

Bilecikli öğrenciler Galatasaray HDI Sigorta Bayan Voleybol Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.


Galatasaray ekibinin, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 6'ıncı haftasında Aydın Büyükşehir Belediye'yi 3-0 mağlup ettiği mücadelede Burhan Felek Voleybol Salonu'nda özel misafirleri vardı. Maçı tribünden takip eden Bilecik Murat Hüdavendigar Orta Okulu öğrencileri takıma maç boyu tezahüratlarla destek verdi. Öğrenciler maçın ardından oyuncularımızla bir araya geldi.


Öte yandan maç sonunda Murat Hüdavendigar Orta Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Erkan Selçuk da Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Ataman Güneyligil'e plaket takdim etti.

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