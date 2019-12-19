Bilecikli satranççılar Babaoğlu çiftine 'Ulusal Usta' ödülü

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 37 kişiye "Ulusal Usta" unvan verilirken, bu kişilerden ikisinin Bilecikli olması satranç camiasınca sevinçle karşılandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile ülke genelinde 37 kişiye "Ulusal Usta" unvanı verilmesi kararlaştırıldı. Daha önceden 2 kişide bulunan bu unvan, bu karar ile 37 kişi daha verilirken, bu sayı 39'a çıktı. 37 yeni kişiye verilen bu unvanı Bilecik'ten Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görev yapmakta olan Satranç İl Temsilcisi aynı zamanda Satranç Kurul Üyesi Cumhur Babaoğlu ile Kadın Milli Sporcu eşi Ezgi Yılmaz Babaoğlu'na verildi. Ömür boyunca kalıcı olarak verilen 'Ulusal Usta' unvanı Bilecik'teki satranç camiasınca sevinçle karşılandı.