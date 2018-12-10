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Bilecikli siyasetçi Meral Demirsoy toprağa verildi

Bilecik’in sevilen siyasetçilerinden Meral Demirsoy yakalandığı hastalık sonucu 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bilecik'in sevilen siyasetçilerinden Meral Demirsoy yakalandığı hastalık sonucu 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.


Meral Demirsoy, 1993-1995 yılları arasında CHP Bilecik İl Başkanlığı yaparken 1995 Genel Seçimlerinde CHP Bilecik Milletvekili adayı oldu. Hayatını kaybeden Demirsoy'un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kayı Boyu Camii'nden kaldırılarak Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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