İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecikliler'den hemşehrileri Fahrettin Poyraz'a çağrı

Bilecikli vatandaşlar, hemşehrileri Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’a çağrı yaparak şehre kooperatif marketi istedi.

Bilecikli vatandaşlar, hemşehrileri Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'a çağrı yaparak şehre kooperatif marketi istedi.


Poyraz sosyal medya hesabından kooperatif marketlerin yaygınlaşması için yoğun çaba sarf edildiğini belirterek, “Ortaklarımızın, çiftçimizin alın teri karşılığı ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşturulmasını hedefliyoruz. 2017'de 1 şubeyle başlayan ve şu an 17'ye ulaşan market sayımızı yıl sonuna kadar 50'ye, 2 yıl içerisinde 500'e ulaştıracağız" dedi.


Bu açıklama sonrası Bilecikliler sosyal medya üzerinden Poyraz'a kent merkezine bir tane kooperatif marketi açmasını istediler. Kooperatif marketlerde çiftçi ürettiği ürünü doğrudan tüketiciyle buluşturabiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.