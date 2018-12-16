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Bilecikspor 3 puanı 3 golle aldı

Bilecik 1.

Amatör Lig'in 12. hafta müsabakasında Bilecikspor, deplasmanda Kürespor'u 3-0 mağlup etti.


Söğüt İlçe Stadın'da oynanan müsabakada Kürepor, Bilecikspor'a 3-0 yenilirken 12 hafta sonunda yine puanla tanışamadı. Maça iyi başlayan Bilecikspor mücadelenin 18. dakikasında Yaşar Efe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken ilk yarı deplasman takımı Bilecikspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıya da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 59. dakikasında Önder Gören'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu golden sonra rahatlayan Bilecikspor'da İbrahim Şenel, 76. dakikada bulduğu golle maçın skorunu ilan etti: 3-0. Bilecikspor bu galibiyetle puanını 24 çıkarırken ligde 3. sıradaki yerini korudu. Ev sahibi Kürespor ise 13 takımlı ligde sıfır puanla son sırada yer aldı.


Bilecikspor ligin ilk yarısının son hafta mücadelesi olan 13. haftada Bilecik Gençlerbirliğispor ile Kürespor ise Bozüyük deplasmanında Yeşilyurtspor ile karşılaşacak.

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