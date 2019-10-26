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Bilecikspor 90'da güldü

Bilecikspor, Söğütspor deplasmanında 90-2’de bulduğu golle mücadeleyi 4-3 kazandı.

Bilecikspor, Söğütspor deplasmanında 90-2'de bulduğu golle mücadeleyi 4-3 kazandı.


Bilecik 1 Amatör Lig 6. haftada maçında, Söğüt İlçe Stadı'nda oynanan Söğütspor-Bilecikspor müsabakasında tam 7 gol olurken, Bilecikspor 90+2'de bulduğu golle kazanması bildi. Maça iyi başlayan ev sahibi takım maçın 23'üncü dakikasında Ayhan Kartal ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra Enes Tel, Bilecikspor'un beraberlik golünü kaydederek, durumu 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu.



İkinci yarı nefes kesti


Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Bilecikspor 46'ıncı dakikada A.Tayfun Yalçın ile bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi. Maçın 75'inci dakikasında Söğütsporlu Ayhan Kartal ile bulduğu golle durumu 2-2'ye getirdi. Maçın 78'inci dakikasında Metin Uğurlu Söğütspor'u 3-2 öne geçerdi. Bu golden sonra 4 dakika sonra Bilecikspor Can Başaraner attığı golle durumu 3-3'e getirdi. Maçın duraklama dakikalarında Bilecikspor Ahmet Selçuk ile durumu 4-3'e getirirken, futbolcular ve taraftarları büyük sevinç yaşadı. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, Bilecikspor zor da olsa kazanması bildi. Bu galibiyet sonrası Bilecikspor puanını 15'e çıkarırken, Söğütspor 10 puanda kaldı.

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