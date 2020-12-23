Bilecikspor Başkanı Avcı, Genel Sekreter Bayrakçı'ya Bilecikspor forması hediye etti

Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve bazı yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Seda Bayrakçı'yı makamında ziyaret etti. Yeni görevinde Bayrakçı'ya başarılar dileyen Avcı, üzerlerinde isimi yazılı 11 numaralı Bilecikspor forması hediye etti. Avcı ve beraberindekiler daha sonra Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü görevine atanan Serkan Bircan ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mustafa Sami Akyol makamlarında ziyaret ettiler. İkiliye aynı şekilde forma hediye eden Avcı, yeni görevlerinde başarılar diledi.