Lig'de mücadele eden Bilecikspor bayan futbol takımı gol oldu yağdı.

Bayanla 3. Lig 5. Grup 3'üncü hafta müsabakasında Bilecikspor bayan futbol takımı Bursa temsilcisi Çimespor'u deplasmanda 11-0 mağlup etti. Mustafa Kemal Paşa İlçe Stadı'nda oynana müsabakaya iyi başlayan Bilecikspor bayan futbol takımı maçın 5'inci dakikasında Rabia Adıyaman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 12 ve 20'inci dakikalarında Cansu Şahin'ın attığı gollerle Bilecikspor bayan futbol takımı durumu 3-0'a çıkardı. Maçın 33'üncü dakikaısnda Tuğçe Kışıç durumu 4-0'a getirirken, 45'inci dakikada penaltıdan Zeynep Özer'in golüyle durum 5-0'e geldi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Bilecikspor bayan futbol takımı maçın 55'inci ve 62'inci dakikalarında Sevda Şen'in golleriyle Bilecikspor bayan futbol takımı durumu 7-0'a getirdi. Maçın 74'üncü dakikasında Kerime Kezetkü'ün golüyle durumu 8-0'a geldi. Maçın 76'ıncı dakikasında İlayda Pınar, 80'inci dakikada Eslem Ayaş ve 90'ıncı dakika Kerime Kezetkü'ün golleriyle durum 11-0'ageldi. Bilecikspor bayan futbol takımı maçı 11-0 kazanırken, 3 maçta 2 galibiyet bir mağlubiyet alarak grupta liderliğe yükseldi.

Öte yandan Bilecikspor bayan futbol takımı ligin 4'üncğ haftasını 'BAY' geçecek.