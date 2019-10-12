Bilecikspor deplasmanda 13-0 kazandı

Amatör Lig 4'üncü hafta müsabakasında Bilecikspor, deplasmanda gol oldup yağarken, tam 13 gol kaydetti.

Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadı'nda oynanan Amatör Lig 4'üncü hafta müsabakasında Bilecikspor, deplasmanda Yeşilyurtspor'u 13-0 yendi. Maça siyah bantla çıkan Bilecikspor, 8'inci dakikada Tayfun Yalçın'ın bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Alper Yavaşca Bilecikspor'un ikinci golünü kaydetti. Maçın 17'inci dakikasında Enes Tel durumu 3-0'a getiren Bilecikspor, 23'üncü dakikasında Selami Demir'in golüyle durumu 4-0'a getirdi. Maçın 35'inci dakikasında Tayfun Yalçın kendisinin inci takımının 5'inci golünü kaydetti. Maçın 39'uncu dakikasında Mahsum Özdemir, durumu 6-0'a getirirken, bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıya da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor, maçın 53 ve 57'inci dakikalarında Enes Tel ile durumu 8-0'a getirdi. Maçın 60'inci dakikasında Selami Demir, 68'inci dakikasında Ömer Zorlu'nun golleriyle durum 10-0'a geldi. Maçın 75'inci dakikasında Ahmet Selçuk takımın 11'inci golünü kaydererken, maçın 78'inci Alper Yavaşça durumu 12-0'a getirdi. Maçta son sözü 85'inci dakikada Tuna Kumru söylerken, Bilecikspor maçı 13-0 kazandı. Bu galibiyet ile Bilecikspor ligde 4'de 4 yaparak puanını 12'ye çıkardı. Ev sahibi Yeşilyurtspor ligde en alt sırada yer aldı.