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Bilecikspor deplasmanda 13-0 kazandı

Bilecik 1.

Amatör Lig 4'üncü hafta müsabakasında Bilecikspor, deplasmanda gol oldup yağarken, tam 13 gol kaydetti.


Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadı'nda oynanan Amatör Lig 4'üncü hafta müsabakasında Bilecikspor, deplasmanda Yeşilyurtspor'u 13-0 yendi. Maça siyah bantla çıkan Bilecikspor, 8'inci dakikada Tayfun Yalçın'ın bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Alper Yavaşca Bilecikspor'un ikinci golünü kaydetti. Maçın 17'inci dakikasında Enes Tel durumu 3-0'a getiren Bilecikspor, 23'üncü dakikasında Selami Demir'in golüyle durumu 4-0'a getirdi. Maçın 35'inci dakikasında Tayfun Yalçın kendisinin inci takımının 5'inci golünü kaydetti. Maçın 39'uncu dakikasında Mahsum Özdemir, durumu 6-0'a getirirken, bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıya da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor, maçın 53 ve 57'inci dakikalarında Enes Tel ile durumu 8-0'a getirdi. Maçın 60'inci dakikasında Selami Demir, 68'inci dakikasında Ömer Zorlu'nun golleriyle durum 10-0'a geldi. Maçın 75'inci dakikasında Ahmet Selçuk takımın 11'inci golünü kaydererken, maçın 78'inci Alper Yavaşça durumu 12-0'a getirdi. Maçta son sözü 85'inci dakikada Tuna Kumru söylerken, Bilecikspor maçı 13-0 kazandı. Bu galibiyet ile Bilecikspor ligde 4'de 4 yaparak puanını 12'ye çıkardı. Ev sahibi Yeşilyurtspor ligde en alt sırada yer aldı.

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