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Bilecikspor deplasmanda farklı kazandı

Bilecik 1.

Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor, ikinci yarısını tek kale oynadığı maçı 8-0 kazandı.


Amatör Lig 11'inci haftada Vezirhan Belde Stadı'nda oynanan müsabakada Bilecikspor, Vezirhanspor'u 8-0 yenerek, ligde averaj avantajını eline geçirdi. Maça dengeli bir futbolla başlayan iki takım ilk yarım saat birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Müsabakanın 34'üncü dakikasında gelişen bir Bilecikspor atağında M. Tuna Kumru takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra Selami Demir Bilecikspor'u 2-0 öne geçirdi. Bu golden sonra biri sakatlık 2 oyuncu değişikliğine giden Bilecikspor müsabakanın 41'inci dakikasında A. Tayfun Yalçın ile durumu 3-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu.


İkinci yarı maç adeta tek kale oynandı


Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Bilecikspor, müsabakanın 48'inci dakikasında Barış İleri ile bulduğu golle durumu 4-0 getirdi. Müsabakanın 52, 66, 74 dakikalarında Enes Tel golleriyle durum 7-0'a geldi. Müsabakanın 85'inci dakikasında Ahmet Selçuk durumu 8-0'a getiren golü atarken, bu kafa golü aynı zamanda müsabakanın da skoru oldu. Bilecikspor bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, Vezirhanspor 6 puanda kaldı.


Öte yandan Bilecikspor ligde 44 golle en çok gol atan takım oldu.

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