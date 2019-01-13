Bilecikspor farklı kazandı

Amatör Lig 2018-2019 futbol sezonunun ikinci yarısının ilk hafta müsabakasında Bilecikspor, seyircisi önünde Söğütspor'u 5-0 yendi.

Bilecik Edebali Stadı'nda soğuk bir havada başlayan mücadelenin ilk dakikalarında Bilecikspor rakibine üstünlük kurmaya başladı. Maçın 30'uncu dakikasında kendisine atılan ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan İbrahim Şenel topu kalecinin solundan filelere göndererek, Bilecikspor'u 1-0 öne geçirdi. Maçın 44'üncü dakikasında takımın kaptanı Tolga Burulday'ın ceza sahası sert ve düzgün vuruşu gol olurken, bu golle durum 2-0'a geldi.

İkinci yarıya da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 60'ıncı dakikasında Tolga Burulday ile durumu 3-0'a getirdi. Maçın 75'inci dakikasında Serkan Kol durumu 4-0 yaparken, 85'inci dakikasında Selami Demir sonucu belirleyen golü attı. Bu goller ile Bilecikspor mücadeleyi 5-0 kazanırken, ligin ilk yarısında yenildiği rakibinden rövanşı da almış oldu.

Öte yandan bu maçtan 2 gün önce istifa eden Teknik Direktör Ahmet Uzun'un yerine Bilecikspor'da takımın başında yardımcı antrenör Şenol Çetin Çıktı. Maç sonunda Bileciksporlu futbolcu Ahmet Selçuk'un formasının altına giydiği tişörte yazdığı "Unutmadık, unutmayacağız Long Ahmet" yazılı gösterirken, tüm takım oyuncuları bu futbolcunun etrafında toplandı.