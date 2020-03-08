Bilecikspor gol oldu yağdı

Amatör Lig müsabakası Bilecikspor, lig sonuncusu Güneşspor'u farklı yendi.

Amatör Lig'in 21'inci haftasında Bilecik Edebali Stadından Bilecikspor, Güneşspor'u 9-0 yendi. Maça Bilecikspor'un şampiyonluk yarışından koptuğu için taraftar ilgi göstermezken, maç öncesi maçın ikinci yan hakemi olan Gamze Ütangeç'e Bilecik ASKF ve Faal Hakemler Derneği üyeleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verildi.

Maça iyi başlayan Bilecikspor açın henüz 2'inci dakikasında Enes Tel ile 1-0 öne geçti. Maçın 9'uncu dakikasında gelişen bir Bilecikspor atağında kırmızı şimşekler penaltı kazandı. Topun başına geçen Enes Tel kensinin ve takımın ikinci golünü kaydetti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalırken, ilk yarıya Bilecikspor 2-0 üstünlüğü ile geçildi. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 56'ncı dakikasında golcüsü Enes Tel, durumu 3-0' getirdi. Bu golle 3'üncü golünü atan Enes Tel hattrick yapmış oldu.

Maçın 60'ıncı dakikasında Bileciksporlu İsmail Yıldız durumu 4-0'a getirirken, maçın 65'inci dakikasında Zafer Aksoy, 72'inci dakikasında Talha Kara'nın golleriyle durum 6-0'a geldi. Maçın 78'inci dakikasında Zafer Aksoy kendisinin kendisini ikinci takımının Bilecikspor'un 7'inci golünü kaydetti. Maçın 82'inci dakikasında İsmail Yıldız durumu 8-0'a getirdi. Maçın 85'inci dakikasında Tuna Kumru Bilecikspor'un 9'uncu golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken Bilecikspor maçı 9-0 kazandı.

Bu galibiyet ile puanını 51 yapan Bilecikspor, 4'üncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi. Lig sonuncusu Güneşspor ise, 4 puanda kaldı.