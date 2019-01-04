Bilecikspor, hem U15 hem de U17 Gençler Ligi'nde 3-0 hükmen mağlup sayıldı

Bu duruma en çok Söğüt ve Osmaneli deplasmanında giden minik futbolcular üzüldü.

1 Ocak 2019 günü Söğüt İlçe Stadı'nda oynanacak olan Söğütspor-Bilecikspor U15 Gençler Ligi müsabakası yoğun kar yağışı altında maçın orta hakeminin oynama karası vermesi üzerine takımlar hazırlıklarını tamamladı. Bu esnada Bilecikspor sahaya giriş yönetici kartı olan kişilerin maça intikal etmemesi sonucunda maçın orta hakemi "Hiç bir yönetici bulunmadığı "gerekçesiyle maçı hükmen Söğütspor galibiyeti ile sonuçlandı. Alt yapıya önem verdiklerini dile getiren Bilecikspor ve başkanı yöneticileri bu hatayı 29 Aralık 2018 günü Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan 1308 Osmaneli Belediyespor-Bilecikspor U17 Gençler Ligi müsabakasında yaptılar. Bu maçı da maçın orta hakemi "Hiç bir yönetici bulunmadığı "gerekçesiyle 3-0 1308 Osmaneli Belediyespo aleyhinde sonuçlandırdı.

Bu iki müsabakada da hükmen yenik sayılan Bilecikspor'un birçok yöneticinin spora bakış açıları sergilenmiş olurken, bu durma en çok hafta içi büyük fedakarlıklarla antrenman yaparak maça hazırlanan minik futbolcular üzüldü.

Öte yandan Bilecikspor'da yönetici sıfatıyla bir tek saha giriş kartı Sinan Ünsal'da ve teknik heyetten ise; Bilecikspor Antrenörü Ahmet Uzun'da bulunuyor. Sinan Ünsal bu müsabakalarından oynandığı tarihte bedelli askerlik için kentte bulunmadığı öğrenildi.