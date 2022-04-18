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Bilecikspor ilk yarıda zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi

Bilecik 1.

Amatör Lig play-off grubu 5. hafta müsabakasında Bilecikspor, ilk yarıda geriye düştüğü maçı kazanmasını bildi.


Pazaryeri İlçe Stadı'ndan oynana Amatör Lig play-off grubu 5. hafta müsabakasında Bilecikspor, Osmaneli Gençlerbirliğispor'u 4-2 yenerek, adını finale yazdırdı. Maça iyi başlayan Bilecikspor, maçın 15. dakikasında Mehmet Yiğit'in golüyle 1-0 öne geçti. Osmaneli Gençlerbirliğispor, 32 ve 37. dakikalarda arka arkaya bulduğu gollerle durumu 2-1'e getirdi. Bu gollerden sonra Bilecikspor bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, ilk yarının sonunda da soyunma odasına 2-1 geride girdi. İkinci yarıya oyuncu değişlikleriyle başlayan Bilecikspor, 65. dakikada bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Ali Çukadar, topu filelere göndererek, durumu 2-2'ye getirdi. Maçın 76. dakikasında ceza sahasına gelen ortada düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderen Ahmet Selçuk, Bilecikspor'u 3-2 öne geçirdi. Mücadelenin 85. dakikasında Salih Yıldız, Bilecikspor'un dördüncü golünü kaydetti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca, Bilecikspor müsabakayı 4-2 kazandı.


Amatör Lig play-off grubunun diğer maçlarında Söğütspor, Gölpazarı Belediyespor karşısında 6-0 kazanırken, 1308 Osmaneli Belediyespor ise 1299 Bilecikspor Kulübü'nü 2-0'la geçti. Bu sonuçlar sonrası grupta 13'er puanı bulunan Bilecikspor ve Söğütspor, Amatör Lig şampiyonluğu için bu hafta sonu final maçında karşı karşıya gelecek.

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