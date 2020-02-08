Bilecikspor maçı kar yağışı sebebi ile ertelendi

Amatör Lig'de 18'inci hafta müsabakası olan Bilecikspor-1308 Osmaneli Belediyespor maçı kar yağışı sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Amatör Lig'de bugün 42 puanla üçüncü sırada yer alan Bilecikspor ile 44 puanla ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor karşı karşıya gelecekti. Dün gece aniden bastıran kar yağışı sonrası Bilecik Edebali Stadı zemininde biriken karların temizlenemeyeceği gerekçesi ile maç ileri bir tarihe ertelendi.

Taraftarlar bu karara tepki göstererek, "Bu sene ilk defa Bilecik'e kar yağdı ve maç iptal oldu. Kaç gündür bu maça hazırlanıyorduk. Doğu'da yaşayanlar ne yapsın" diye isyan ettiler.