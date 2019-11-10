İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecikspor rahat kazandı

Bilecikspor, 1.

Amatör Lig'in 8. haftasında Bozüyük deplasmanında Güneşspor'u 6-0 yendi.


Bilecik 1. Amatör Lig'in 8. haftasında lig sonuncusu Güneşspor, saha ve seyircisi önünde Bilecikspor'a 6-0 kaybederek, 1 puanda kaldı. Bozüyük Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Bilecikspor, 27. dakikada Mahsum Özdemir ile durumu 1-0'a getirdi. 31. dakikada Ömer Zorlu durumu 2-0'a getirirken, bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu. İkinci yarıya da hızlı başlayan Bilecikspor, maçın 65. dakikasında Enes Tel, 78'de Şaban Aslan, 87'de M. Tuna Kumru ve 90'da da Enes Tel'in golleriyle 6-0 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bilecikspor, 18 puana yükledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.