Bilecikspor rahat kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig 16'ıncı hafta müsabakasında Bilecikspor kendi saha ve seyircisi önünde Pazaryerispor'u 5-0 yenerek, ligdeki yükselişine devam etti. Bilecik Edebali Stadı'ndaki maça iyi başlayan Bilecikspor 4'üncü dakikada Tuna Kumru'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 7 dakika sonra Bilecikspor'un devre arasında transfer ettiği golcüsü İsmail Yıldız ile durumu 2-0'a getirdi. Maçın 44'üncü dakikasında Alper Yavaşça Bilecikspor'un 3-'üncü golünü kaydetti. Bu golden sonra ilk yarıda başla gol olmazken, devre arasında soyunma odasına Bilecikspor, 3-0'lık galibiyet ile girdi. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor, maçın 56'ıncı dakikasında Tuna Kumru ile durumu 4-0'a getirdi. Maçın 84'uncu dakikasında İsmail Yıldız kendisinin ikinci takımın 5'inci golünü kaydetti. Bu golden sonra iki takımın atakları sonuçsuz kalırken, maçı Bilecikspor 5-0 kazandı. Bu galibiyet ile Bilecikspor puanını 39'a çıkarırken, Pazaryerispor 18 punada kaldı.