Bilecikspor taraftarından TSO'ya tepki

1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu olan Belekoma Tayfa, kulübe sahip çıkmadıkları için Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO) tepki gösterdi.

Bilecik TSO resmi sosyal medyasından, Ertuğrul Gazi Lisesi basketbol takımın forma sponsoru olunduğu duyuruldu. Duyuruda, "Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası olarak forma desteği verdiğimiz ilimiz Ertuğrulgazi Lisesi, liseler arası basketbol turnuvasında il şampiyonu oluştur. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Yüksel Gökçedağ'ın da takip ettiği karşılaşmada, Ertuğrulgazi Lisemiz ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazanmıştır. İlimizi en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışacaklarına inancımız sonsuzdur. Başta Okul Müdürü Zaim Akbulut'u ve takımdaki tüm genç yeteneklerimizi tebrik ediyor ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun" ifadelerine yer verildi.

Belekoma Taraftar Gurubundan tepki

Bu paylaşıma Bilecik TSO'ya Belekoma Taraftar Gurubu tepki gösterdi. Tayfa, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası resmi sosyal medyasından yaptığı paylaşımı etiket yaparak, "Bilecikspor'umuzun sıkıntılarına kulak tıkayıp ölü taklidi yapan her kim var ise unutmayacağız" dedi.

Öte yandan geçmiş dönem Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, Bilecikspor için sanayicileri bir araya toplayarak yardım kampanyası başlatmıştı. O gün Bilecikspor için para yardımı vereceğini söyleyen bazı iş insanları ve TSO yöneticilerin taahhütlerini yerine getirmediği öğrenildi.