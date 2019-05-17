Bilecikspor U13 Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor

Bilecik U13 Gençler Ligi'nde mücadele eden Bilecikspor, yoluna dolu dizgin devam ediyor.

7 takımlı Bilecik U13 Gençler Ligi'nde 6'ıncı hafta geride kalırken, oynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Bilecikspor, haftayı Osmaneli deplasmanında 1308 Osmaneli Belediyespor'u 8-0 yenerek geçti. Geçen hafta da Bozüyük İdman Yurduspor'u kendi evinde 4-0 yenen Bilecikspor'da genç oyuncular Bilecikspor'un geleceği olarak görünüyor.

"Bu çocuklar bizim geleceğimiz"

Ligde 7 takım olduğundan her hafta bir takımın BAY geçtiğini ve oynadıkları 6 maçta büyük bir başarı gösterdiklerini anlatan Bilecikspor Asbaşkanı Harun Dilek, "Bu hafta ligin 6'ıncı haftasında Osmaneli deplasmanında 1308 Osmaneli Belediyespor'u 8-0 yenen takımımızın oyuncuları geleceğin Bilecikspor'un a takımını oluşturma yolunda büyük umut verdiler. Zaten takımızdan bir kaç oyuncuyu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig takımları izlemeye geliyor. Bu çocuklara emek harcayan onları bir yerlere gelmesine vesile olan takım antrenörü Beden Eğitimi Öğretmeni Ergün Başar teşekkür ederim. Bu çocuklar bizim geleceğimiz" dedi.