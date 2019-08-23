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Bilecikspor yeni sezon çalışmalarına başladı

Bilecikspor 2019-2020 futbol sezonu öncesi hazırlıklarını başlarken, antrenman sonrası Bilecikspor başkanına doğum günü sürprizi yapıldı.


Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor 2019-2020 futbol sezonu öncesi hazırlıklarını Bilecik Sentetik Sahada yaptığı kondisyon çalışmaları ile başladı. Dünkü antrenmanı Bilecikspor'un çiçeği burnunda genç Başkanı Aydın Avcı ve Yönetim Kurulu üyeleri de izledi. Dün doğum günü olan ve 41 yaşına giren Başkan Avcı'ya, teknik heyet ve futbolcular sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar. Soyunma odasından getirdikleri pastayı başkana üfleten futbolcular, yeni sezonunda hayırlı uğurlu olmasını dilediler.

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