Bilecikspor zorda olsa kazanması bilgi

Amatör Lig B grubu müsabakasında Bilecikspor sahasında uzatma dakikasında bulduğu golle kazandı.

Amatör Lig B grubu 4'üncü hafta müsabakasında Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynanan müsabakada grupta 3'de yapan Bilecikspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor karşı karşıya gelirken, ev sahibi ekip 90+8'inci dakikada bulduğu golle kazandı. Maç büyük güvenlik önlemleri arasında başlarken, adeta seyirci başına 1 polis görevlendirildi. Maça taraftar desteğini alarak başlayan Bilecikspor maçın ilk dakikalarında bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarı orta saha ikili mücadele şeklinde geçerken, 2 takım 45 dakikanın sonunda soyunma odasına 0-0'lık skorla girdi. İkinci yarısında ortada bir mücadele olurken, maçın 90+8'inci dakikasında gelişen bir Bilecikspor atağında sağ kanattan ceza sahasına ortalanan topa güzel bir kafa vuruşuyla filelere gönderen Nebi Aktürk takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün santrası olmazken, maçı Bilecikspor 1-0 kazandı. Bu galibiyet sonrası gurupta 4'de 4 yaparak 12 yaparak liderliğe yükselen Bilecikspor taraftarı, teknik heyet ve futbolcuları büyük sevinç yaşadı.

Maçı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik ASKF Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve çok sayıda taraftar izledi.