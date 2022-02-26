Bilecikspor zorlu deplasmanda 3 puanla döndü

Amatör Lig B grubunun 13. hafta müsabakasında Osmaneli deplasmanında 3 puanı 3 golle buldu.

Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan Amatör Lig B grubunun 13. hafta müsabakasında 1308 Osmaneli Belediyespor sahasında Bilecikspor'a 3-1 mağlup oldu. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 7. dakikasında Eğit Tabak golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 20. dakikasında Abdulkadir Özdoğan ceza sahası dışında topla buluşup ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. Bu gol sonrası Bilecikspor 2-0 öne geçti. Maçın 40. dakikasında 1308 Osmaneli Belediyespor Celal Daş buldfuğu gol sonrası ümitlendi. İlk yarı Bilecikspor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın 54. dakikasında Bileciksporlu Mehmet Yiğit'in muhteşem golüyle durumu 3-1'e getirdi. Maçın 2. dakikasında polislerin 1308 Osmaneli Belediyesporlu taraftar arasında çıkan tartışma sonrası sert müdahalesi sonrası ortalık bir anda karıştı. Yaşanan olaylarda müsabaka yaklaşık 10 dakika dururken, çevik kuvvet ekiplerinin saha dışına çıkarılmasıyla olay yatıştı. Müsabaka bundan yakalanan karşılıklı gol pozisyonları sonuçsuz kalırken, maçı Bilecikspor 3-1 kazandı. Bilecikspor bu galibiyetle puanını 37'ye çıkarırken, 1308 Osmaneli Belediyesporlu 27 puanda kaldı.