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Bilecikspor'da ayrılık

Bilecikspor’un alt yapı sorumlusu Sedat Memiş, sezon öncesinden takımdan ayrıldı.

Bilecikspor'un alt yapı sorumlusu Sedat Memiş, sezon öncesinden takımdan ayrıldı.


Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor'un 2 yıldır alt yapı sorumluluğu görevini yürüten ve 2020-2021 sezonunda A takım hocalığına getirilen Sedat Memiş kulüple anlaşarak, yollarını ayırdı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle takımla birlikte maça çıkamayan Memiş, önceki yıllarda 1308 Osmaneli Belediye Sporu çalıştırmıştı. 1308 Osmaneli Belediye Sporu 2017-2018, 2018-2019 yıllarında Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon yapan Memiş'in, Bilecik 1. Amatör Lig takımlarından teklif aldığı öğrenildi.

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