Bilecikspor'da forma satışı başladı

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden ve 7 hafta sonunda topladığı 11 puanla 5. sırada yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü'nde yeni sezon formaları satışa çıktı. 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin, tüm taraftarları takıma destek adına yeni sezon formaları almaya davet ederek, "Bilecikspor taraftarlarına bu sezon 2 çeşit forma sunduk. Bunların tasarımları tamamlayarak siparişe verdik. Formalarımız geldi ve satışlarımız başladı. Siyah ve kırmızı beyaz çubuklu olmak üzere. Tüm taraftarımız ve Bilecik halkına, STK'lara, siyasi partilere, iş insanlarına, bürokratlara forma alarak takımıza destek olmalarını istiyoruz" dedi.