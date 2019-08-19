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Bilecikspor'un efsane kalecisi Nusret Er hayatını kaybetti

Bilecikspor’un efsane kalecisi Nusret Er, kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti.

Bilecikspor'un efsane kalecisi Nusret Er, kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti.


1969 yılında kurulan Bilecikpor'un o yıllardaki efsane kalecisi Nusret Er (79) uzun zamandır yakalandığı amansız bir hastalığının pençesindeydi. Er, kaldığı Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hayatını kaybetti. Er'in cenazesi dün ikindi namazına mütakip merkez Şerifpaşa Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bilecikspor Başkanı Aydın Acvı, geçmiş dönem kulüp başkanları ve yöneticiler ile beraber forma giydiği arkadaşları ve sevenleri katıldı.


Er, son olarak Bilecikspor'dan Bursa'nın ilçe takımı olan Karacabeyspor'a transfer olmuştu.

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