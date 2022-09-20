Bilecikspor'un eski başkanlarından destek çağrısı

Önceki dönemlerde Bilecikspor kulüp başkanlığı yapan İsmail Cinoğlu, Ahmet Subaşı, Harun Dilek ve Aydın Avcı kulüp binasında bir araya geldi. Başkanlar adına açıklama yapan İsmail Cinoğlu, bu yıl 15 yılın ardından yeniden Bölgesel Amatör Lig'e çıkan Bilecik 1969 Spor Kulübü'nün son derece önemli bir fırsatı yakaladıklarını söyledi. Cinoğlu, "Mevcut yönetimin çabalarına kayıtsız kalınmamasını sorun olarak görünen meseleleri el birliği ile çözülebileceğini herkesin sorumluluk almaktan kaçmadan bu birlikteliğe destek vermesi gerek. Uzun yıllar boyunca her yıl en az bu kadar bütçe harcamakla belki de bir üst lige hiçbir zaman çıkamayacak. Bu yıl yakalanan bu fırsatın iyi değerlendirmesi gerekir. Mevcut yönetimin toplumun her kesimini kapsadığını ve güzel işler başardı. Bu birleştirici güce herkesin ortak olması konusunda bizler görüş birliği içerisindeyiz. Olumsuz bir sürecin Bilecikspor'u bulunduğu noktadan çok daha geriye götürebileceğini, o zaman da telafisi olmayan durumun sorumluluğunun bugün çağrı yaptığımız Bilecik'te ki tüm siyasi, bürokrat ve iş adamlarımız üzerinde kalacağını belirtmek isteriz. İlimizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarından alınacak forma göğüs reklam sponsorluğu, saha içi reklamları ile dahi birçok eksiğin giderilebileceğini ve kimseden karşılıksız bir şey istenmediğini mevcut yönetimin dile getirdi. Konaklama, ulaşım, yemek ve futbolcu giderleri bu ilin üstesinden gelemeyeceği problemler değildir. El birliği ile çözülebilecek bu meseleler için bizlerde tüm şehri yönetime ve takıma destek vermeye davet ediyoruz" dedi.