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Bilecik'te 1 gün önce kaybolan genç bulundu

Bilecik’te dün annesinin markete gönderdiği 15 yaşındaki Oğuzhan Yeni, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Bilecik'te dün annesinin markete gönderdiği 15 yaşındaki Oğuzhan Yeni, jandarma ekipleri tarafından bulundu.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar mevkiinde ikamet eden Oğuzhan Yeni, dün annesi tarafından markete boş koli alınmak üzere gönderildi. Uzun süre eve gelmeyen 15 yaşındaki Oğuzhan'ın annesi hemen durumu 155'i arayarak polise bildirdi. Yaklaşık 1 gündür haber alınamayan Oğuzhan Yeni Bilecik Pelitözü Gölpark'ta bulundu. Jandarma ekipleri bulunan genç gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından ailesine teslim edilecek.

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