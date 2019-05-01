Bilecik'te 1 Mayıs kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm Türkiye'nin yanı sıra Bilecik'te de meydanlara inen işçiler tarafından kutlandı.

Bilecik Sendikalar Birliği öncülüğünde Petrol- İş, Kristal İş, EYT'liler Derneği Birleşik Metal, Cam- İş Eğitim- İş ve Belediye İşçilerine bağlı üyeler ile siyasi parti temsilcileri Bilecik Belediye Sosyal Tesisler Aile Çay Bahçesi önünde toplandı. Grup, ‘Direne direne kazanacağız', ‘Dünya yerinden oynar, işçiler birlik olsa, İş ekmek yoksa barış da yok', ‘Yaşasın 1 Mayıs', ‘Kıdem Tazminatımıza Dokunma' sloganları atarak Teyfikbey Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Burada toplanan kalabalığa seslenen Cam Keramik-İş Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Sezgin Eraslan, "Bizler her yıl olduğu gibi bu 1 Mayıs'ta da yine meydanlardayız. Bir yandan dayanışma ve emek günümüzü kutluyor bir yandan işçilerin birliğinden gelen gücümüzü gösteriyoruz. Bayram sevinci ve coşkumuz bir yana bugün burada toplanma amacımız işçiler ve emekçiler olarak sorunlarımızı dile getirmek ve taleplerimizi iletmektir. Bizler artık çözülmesi gereken sorunlarımızın sözlerle geçiştirilemeyeceğini haykırmak istiyoruz” dedi.

“Elimizde kalan son hakkımız kıdem tazminatımıza dokunmayın”

Eraslan konuşmasının devamında kıdem tazminatına dokunmamalarına değinerek, “Her geçen yıl bu meydanlarda ilettiğimiz dertlerimi çözüme kavuşturulmak yerine her geçen yıl yenileri ekleniyor. Hakkımız aramak dilemek ve isteklerimizi duyurmak için Bilecikli işçi kardeşlerimiz adına sözcü konumunda karşınızda olarak diyoruz ki yaşanan hayat pahalılığı ve zamlar karşısında ücretlerimiz hızla eriyor. Zamların geri alınması ve gıda ürünlerinden vergi alınmamasını talep ediyoruz. Elimizde kalan son hakkımız kıdem tazminatımıza dokunmayın. Bu hakkı gasp etme girişimlerinden vazgeçin. Kıdem tazminatımızın fona devredilmesini ve hak kayıplarını kabul edemeyiz. Tıpkı zorunlu BES uygulamalarını kabul etmediğimiz gibi. İşçilerin sırtından yeni kaynaklar oluşturulmaya çalışılıyor. Buna müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Çünkü sadece kıdem tazminatı hakkımızı kaybetmekle kalmayıp ardından yaşanacak hak kayıplarını da göz önünde bulundurmalıyız” dedi.

“Kriz gerekçesiyle işten atmalar yasaklanmalı”

Krizlerin oluşması sebebiyle işten atılmaların yasaklanması gerektiğini belirten Eraslan, “Mesela kıdem tazminatı hesaplamasında bir yıllık brüt maaş ücreti yarı yarıya düşürülerek hesaplanacaktır. Bu sistem açıkça yağmaya müsaittir. Soruyoruz bizim kazancımız ve emeğimizle elde ettiklerimiz kimler tarafından ne için ve nerelere harcanacaktır? Aynı zamanda bu uygulama emeklilik hakkımızın elimizden alınması anlamına da geliyor. Uzun sigorta yaşı ve fazla prim günleri hakkımız olan emekliliğimize ket vurmaktadır. EYT mağdurlarının yaşadıkları niçin görmezden gelinmekte? Neden sesleri işitilmemektedir? Kıdem tazminatımıza göz dikmekle emeklilik umutlarımıza bir darbe daha vuruluyor. Bu bağlamda belirtmek gerekir ki hem kıdem tazminatı hem de emeklilik her çalışanın hakkıdır. Ayrıca vergi adaleti sağlanması ve asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep etmek de en doğal hakkımızdır. Kriz gerekçesiyle işten atmalar yasaklanmalı. Tüm emekçilere iş güvencesi sağlanmalı. Çalışma saatleri ücretler düşürülmeden kısaltılmalıdır. Ayrıca işsizlik fonunun patronlara peşkeş çekilmesine son verilmeli. Bu fondan işsizlerin yararlanması kolaylaştırılmalıdır. Aynı zamanda işçiler koşullarını iyileştirmek için sendikalı olduklarında işten atılmalara karşı karşıya kalmamalı ve sendikalı olmaktan asla korkmamalıdır. İktidarın patronların yanında değil işçinin yanında olması ve işçiyi kanunlarla korumasının ve bu vesileyle iş barışının sağlanmasının ülke ekonomisine büyük katkıları olacaktır. Sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık hakkımızı engellemeyin. Görev hakkımızı yasaklamayın” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından işçiler müzik eşliğinde halay çekti. Grup daha sonra olaysız şekilde alandan ayrıldı. Yürüyüşe Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de katıldı.