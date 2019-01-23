Bilecik'te 1 milyon 200 bin dekar tarım arazisinde 72 çeşit ürün yetişiyor

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'te 1 milyon 200 bin dekar tarım arazisinde 72 çeşit ürün yetirildiğini söyledi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik merkeze bağlı Cumalı Köyü'nde üreticilerle bir araya gelerek, onların taleplerini dinledi. Burada bir açıklamada bulunan Yoldaş, “İlimizde 1 milyon 200 bin dekar arazi varlığımızla 72 çeşit ürün yetiştirmekteyiz. Bu üretimde tarla sınırlarında kaybımız yüzde 15'dir. Eğer birlikte üretim projesini uygularsak maliyetlerimiz düşecek, gelirimiz artacaktır. Bu konuda model olarak bu köyümüzü seçebiliriz ve oldukça da başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. İl genelinde şu an 8 çeşitte buğday demonstrasyonu yapıyoruz. Sonuçlarına göre ürün desenlerimizi belirleyip ona göre planlamalarda bulunacağız. İlimizin coğrafi konum gereği oldukça avantajlı olduğunu belirtmek isterim. Büyük illere olan yakınlığımız bize ürettiğimizin pazarlama konusunda kolaylık sağlamaktadır. Sözleşmeli üretim modelleriyle de pazarlama sorununun aşılacağını inanıyorum” dedi.

“Satışını yapamadıktan sonra altın üretsek ne fayda”

Yoldaş konuşmasının devamında satışını yapamadıktan sonra altın üretmenin de bir faydası olmayacağına değinerek, “Bilecik genelinde bu yıl 30 kişiye bin 20 adet küçükbaş hayvan ile 82 kişiye 410 büyükbaş hayvanın dağıtımını gerçekleştirdik. Bu proje hayvancılığa önemli katkı sağlayacaktır. Bakanlığımız ve müdürlüğümüz olarak çiftçilerimizin daha profesyonel tarım yapmasını her zaman desteklemekte olup, bu proje ile boşalan köylerin tekrar canlanmasını amaçlıyoruz. Projeden faydalanan tüm genç çiftçilerimizin başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Projelerin girişimci genç çiftçilerimize, ilimiz tarım ve hayvancılığına ve ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Hayvanlarını teslim alan üreticiler 3 yıl boyunca bunları damızlık olarak kullanıp, et ve sütünden elde ettikleri gelirler işletmelerine katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Bilecik bitki örtüsü bakımından küçükbaş hayvan yetiştirilmeye çok uygun”

Yoldaş son olarak, “İlimiz bitki örtüsü bakımından küçükbaş hayvan yetiştirilmeye çok uygun. Bu tür projelerle hayvancılığın daha fazla gelişeceği kanaatindeyim. Proje kapsamında 18 ve 40 yaş arasındaki çiftçilerimize devletimiz tarafından verilen hayvanların tamamı hibe olarak veriliyor. Bizde bu ziyaretlerimizle projeden faydalanan üreticilerimizi ve hayvanları yerinde görüyor, incelemelerde bulunuyoruz. Üreticilerimize teslim edilen hayvanların tümünü Sağlık taramasından geçiriyoruz. Çiftçilerimizin Mağduriyeti varsa ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapıyor, kimsenin bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Üreticilerimizin her daim yanında ve destekçileri olmaya da devam edeceğiz. Desteklemeden faydalanan tüm vatandaşlarımıza tekrardan hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.