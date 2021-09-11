İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te 1 sınıf daha karantinaya alınırken, sayı 3'e çıktı

Bilecik’te bir okulda 2 öğrencinin korona virüs (Covit-19) testleri pozitif çıkınca bir sınıf karantinaya alındı.

Bilecik'te bir okulda 2 öğrencinin korona virüs (Covit-19) testleri pozitif çıkınca bir sınıf karantinaya alındı.


Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde eğitim veren Vezirhan Ortaokulu'nda eğitim gören 6'ıncı sınıf öğrencilerinin 2'nin PCR testi sonuçları pozitif çıktı. 23 öğrencisi bulunan sınıf hemen karantinaya alınırken, evlerine gönderilen öğrenciler 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi.


Öte yandan dünde Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi ve Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi 3'er öğrencinin PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştı. İki okuldan 2 sınıf karantinaya alınırken, bu öğrencilerinden 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirilmişti.

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