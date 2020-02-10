Bilecik'te 1 yıl içinde 2 bin 500 kişiye ilk yardım eğitimi verilecek

Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Hayri Demirel, kent genelinde İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa ilk yardım eğitimlerine başladıklarını ve 2 bin 2 bin 500 kişiye bu eğitimin vereceklerini belirterek, "Öncelikle Bilecik'te 175 AFAD gönüllümüze ardından din görevlileri ve öğretmenlere bu eğitimleri vereceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında AFAD Başkanlığı tarafından ilan edilen afet hazırlık yılının kapsamının 7'inci teması olarak ilk yardım belirlendi. Bu anlamda Bilecik'te birçok kesime verilecek olan bu ilk yardım eğitimlerinin ilki kentte görev yapan basın mensuplarına verildi. Bir yıl içinde kentte 2 bin 2 bin 500 kişiye bu eğitimin verilmesi hedefleniyor.

"Yaşanan olaylarda çoğu zaman sahada beraber çalışıyoruz"

Konu hakkında açıklama yapan AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, son zamanda Türkiye'de yaşanan doğal afetler, kazalar, iş yerlerinde meydana gelen kazaların arttığını belirterek, "Bu durumlarda vatandaşlarımız yaşamlarını kaybetmekte yada sakat kalmakta. Bu gibi durumlarda sağlık görevlisinin olmaması halinde müdahale etmemiz gerekiyor. Bu müdahaleyi etmemiz içinde ilk yardım eğitimlerini almamız gerekiyor. Bu kasamda AFAD Başkanlığı tarafından ilan edilen afet hazırlık yılının kapsamının 7'nci teması olarak 'İlk yardım' belirlenmiştir. Şimdi bu bağlamda özellikle basın mensuplarına burada bir ilk yardım eğitimi vermek istedik. Yaşanan olaylarda çoğu zaman sahada beraber çalışıyoruz. Bu çalışma esnasında veya olaya bizden önce gittiğinizde veya yakınınız aileniz çevrenize ilk yardıma ihtiyacı olan durumda bu ilk yardım uygulamasını yapabilmenizi istiyoruz. Bu kapsamda Bilecik İl Sağlık Müdürümüzle bir koordinasyon halinde bir çalışma başlattık. Esas bu çalışmamızın çıkış yeri Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığımız, AFAD Başkanlığı arasında imzalanan ilk yardım eğitimi işbirliği protokolü. Bu protokol çerçevesinde eğitimlerimiz 1 yıl boyunca devam edecektir. Önceliğimiz bizim AFAD gönüllüleri biliyorsunuz elimizde 175 tane AFAD gönüllümüz var. Öncelikli olarak bunlara ilk yardım eğitimi de vereceğiz. Daha sonra ildeki muhtarlar, din görevlileri ve öğretmenlere de bu eğitimleri vereceğiz" dedi.

"8 saat teorik 8 saat pratik yapıp 16 saatlik ilk yardım eğitimi veriyoruz"

Bilecik Acil Afet Birim sorumlusu ve İlk Yardım Eğitmeni Metin Karakuş ise, Bilecik'te ilk yardım eğitimleri verdiklerini anlatarak, "Bizden eğitim almak isteyen resmi sivil tüm kuruluşlara 8 saat teorik 8 saat pratik yapıp 16 saatlik ilk yardım eğitimi veriyoruz. Yine afetlerde biz AFAD ile beraber çalıştığımız için afet genellikle AFAD gönüllülerine bu eğitimleri yıl içerisinde vereceğiz. Bu yıl için yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 kişi civarında bir hedefimiz var Bilecik'te bu eğitimleri vermek için. Özellikle bunların 600 taneye yakını askeri personel, 600 tanesi Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere yine resmiyette özel kuruluşlara STK'lara derneklere bu eğitimi vereceğiz" dedi.

Konuşmalarında ardından Bilecik Acil Afet Birim sorumlusu ve İlk Yardım Eğitmeni Metin Karakuş slayt eşliğinde ilk yardım eğitimi verdi. Ardından İlk Yardım Eğitmeni ve Acil Tıp Teknisyeni İskender Alim ise, cansız mankenler üzerinde tatbikatlı ilk yardım eğitimi vermesi ile eğitim son buldu.