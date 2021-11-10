Bilecik'te 10 Kasım anma törenleri

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Bilecik ve ilçelerinde törenle anıldı. Saat 9'u 5 geçe çalan siren sonrası kentte adeta hayat durdu.

İl merkezinde Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleşen törene; Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin il protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atına çelenk konulmasının ile başlayan anma tören, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Öte yandan Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hükümet konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdür yardımcısı Komiser Orkun Törer, Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler katıldı. Osmaneli kaymakamlığı ve belediye başkanlığı Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saat 9'u 5 geçe ise ilçede hayat durdu. Törene katılanların yanı sıra çevredeki vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı okunup, 2 dakikalık saygı duruşu yapılırken, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Programda daha sonra Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu toplantı salonunda Cumhuriyet Ortaokul öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırlayıp sunduğu programda Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Emine Özdemir tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başlayıp slâyt gösterisi yapılarak Atatürk'ün hayatı anlatıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu pantomim gösterisi yapıldı. 10 Kasım'la ilgili okullarda yapılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeler verilmesiyle program sona erdi.