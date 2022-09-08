Bilecik'te '100. Yıl Kurtuluş Festivali' Sakiler konseriyle sona erdi

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan '100. Yıl Kurtuluş Festivali' Sakiler grubunun düzenlediği konser ile sona erdi.

Geçtiğimiz hafta başlayan ve içeriğinde fener alayı, konferans ve konserler, çocuk şenliği, çocuk eğitim atölyeleri ve sergilerin yer aldığı kurtuluş festivali sona erdi. Festivalin son gününde Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen Sakiler grubu konseriyle Bileciklilerle bir araya geldi. Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, konsere katılarak vatandaşların kurtuluş coşkusunu paylaştı.

‘'Bilecik'te kurtuluş coşkusu hiç dinmedi, dinmeyecek"

Başkan V. Subaşı, ‘'Kurtuluş Festivalimizde bizleri yalnız bırakmayarak kutlamalarımıza katılan, bağımsızlık ve cumhuriyet sevdamıza ortak olan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gece de Sakiler bizlere güzel bir gece yaşattı. Çok güzelsin Bilecik, kurtuluşumuzun 100. yılı kutlu olsun'' ifadelerini kullandı.

Konser sonrasında grup üyelerine çiçek ile birlikte Bilecik seramiğine yansıtılmış Atatürk portresi hediye eden Başkan V. Subaşı, bir hafta süren etkinliklerde başta belediye çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Grup üyeleri de anlamlı bir günde Bilecik'te oldukları için duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Subaşı'ya teşekkür etti.