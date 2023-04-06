Bilecik'te 103 adet tarihi sikke ele geçirildi

Bilecik'te düzenlenen tarihi eser operasyonundan Roma dönemine ait olduğu düşünülen 103 adet sikke ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 1 şüpheli şahsın tarihi eser bulundurduğundan şüphelenildi. Bu çerçevede adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak yapılan çalışmada V.Ç. isimli şüpheli şahıstan 103 adet sikke ve obje ile 1 adet detektör ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.