Bilecik'te 111 personelin katılımıyla 21 noktaya uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te jandarma ekiplerince 111 personelin katılımıyla 21 noktaya uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Bilecik merkez ve Gölpazarı ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube tarafından 111 personelin katılımıyla 21 noktaya uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 22 adet kullanma aparatı, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet tabanca fişeği, 1 adet şarjör, 2 adet av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 45 kök çimlendirilmiş kenevir bitkisi, 53,46 gram kenevir tohumu, 1,81 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken, 10'i ilk ifadelerinin ardından serbest kaldı. Diğer 9 şüpheli ifadelerinin ardından Gölpazarı Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan 4'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olayla ilgili 1 şüpheliyi yakalama çalışmasının devam ettiği bildirildi.