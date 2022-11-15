Bilecik'te 120 bidon etik alkol ele geçirildi

Bilecik'te sahte içki üreten, ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonda 120 bidon etik alkol ele geçirildi

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce sahte içki üreten, ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir operasyon düzenlenedi. İstanbul ve Eskişehir'e etil alkol götürüldüğü tespit edilen 1 araçta yapılan aramada 120 bidon halinde 600 litre etil alkol ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan İ.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.