Bilecik'te 135 olayda 5 milyon haksız kazanç elde eden çete çökertildi

Bilecik'te farklı illerde135 olayda 5 milyon haksız kazanç elde çete çökertildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünce kent merkezi ve farklı illerde çeşitli nitelikli dolandırıcılık olaylarına karşı özel bir ekip oluşturdu. Ekip yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş hatlar ile vatandaşları arayarak veya internet siteleri üzerinden güven telkin edip ücretini 3'üncü şahısların hesabına göndertmek sureti 135 olayda 5 milyon lira civarında haksız kazanç sağladıkları ve vatandaşları dolandırdıkları tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 3 adet cep telefonu, 1 adet masaüstü bilgisayar, 17 adet banka kartı, 2 bin 35 TL, 770 Dolar, 200 Euro ve 20 Sterlin ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde İstanbul 2, Kırıkkale 1 toplam 3 şahıs bugün Söğüt Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.