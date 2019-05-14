Bilecik'te “14 Mayıs Eczacılık Günü” kutlamaları

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından açıklama yapan 9. Bölge Eskişehir-Bilecik Eczacı Odası Bilecik İl Temsilcisi Ender Olcay, bugün bu topraklarda eczacılığın 180'inci yılını kutladıklarını ve 14 Mayıs 1839 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane içerisinde açılan eczacılık sınıfı ile ülkede eczacılığın akademik bir mesleğe dönüştüğünü belirtti. Olcay, “O günden bu yana yaklaşık 200 yıldır mesleğimizi ileriye taşımak insan ve toplum sağlığına değer katmak için adımlar atıyoruz. ‘Önce zarar vermeyeceksin' ilkesiyle halkın sağlığını merkeze alan bir perspektifle hizmet veriyoruz. Toplum sağlığını ve kamu yararını her şeyin üstünde tutan sağlık çalışanları olarak hastalarımızın daha iyi bir sağlığa ulaşmaları her zaman öncelikli hedeflerimizden olmuştur. Tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bir kez daha kutluyoruz” dedi.