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Bilecik'te 16 bin TL değerinde kokain ele geçirildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda yaklaşık 16 bin TL değerinde kokain maddesi ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda yaklaşık 16 bin TL değerinde kokain maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda risk analizi yapılan çalışmalar sonrasında ilçeye girişi tespit edilen 34 TT 4962 plakalı otomobil ve içerisindeki 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler R.Ç., B.Ç. ve F.A. üzerinde yapılan aramalarda yaklaşık 16 bin TL değerinde kokain maddesi ve 12 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden R.Ç. ve B.Ç. hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak kabul etmek ve bulundurmak' suçundan yasal işlem yapıldı. F.A. isimli şüpheli ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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